На 157 млн долларов снизились международные резервы Нацбанка РК

При этом денежная база в июне расширилась на 19,8% и составила 5 734,2 млрд тенге.

За июнь 2018 года валовые международные резервы Национального Банка, по предварительным данным, снизились на 0,5% или на 157,2 млн долларов США до 30,6 млрд долларов (с начала года снижение на 0,6% или на 181,4 млн долл. США). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

«Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,1 млрд долл. США), составили на конец июня 2018 года 88,7 млрд долл. США, - говорится в сообщении. - Поступление валюты на счета правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства.

При этом денежная база в июне расширилась на 19,8% и составила 5 734,2 млрд тенге (с начала года расширение на 3,5% или на 195,4 млрд тенге). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 11,2% до 5 015,2 млрд тенге (сжатие – на 2,9% или 147 млрд тенге).

Денежная масса за июнь, по предварительным данным, увеличилась на 3,9% (с начала года увеличение на 2,3%) и составила 19 908,2 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 6,1% (5,8%) до 2 059,0 млрд тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!