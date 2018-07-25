Почему на Каспии сложно работать?

Каспий – одно из морей, которое считается тяжелым для судоходства.

Любой моряк, служивший на Каспии, становится ценным кадром для всего мира. Только здесь можно получить уникальный опыт работы на мелководье, борясь со своенравным морем. Казахстанский участок считается самым сложным. О специфике работы мы побеседовали с одним из сильнейших экипажей национальной компании «Казмортрансфлот».

Эти люди практически стоят у истоков КМТФ. Они работали еще на первом судне национального флота – магистральном буксире «КМТФ-1».

«Каспий – одно из морей, которое считается тяжелым для судоходства. А махачкалинский и казахстанский берег похожи на чашу – при небольшом ветре образуется волна», – рассказывает Глазунов Сергей Васильевич, капитан буксира «Есиль».

Моряки 4 раза в сутки принимают прогноз погоды. Но порой он не оправдывается, и судно попадают в шторм. Тогда действуют по инструкции: усиливают вахту, сбавляют ход и ищут портоубежище, чтобы отстояться.

В один из таких штормов буксир «Казмортрансфлота» чуть не потерял плавдок – судно, которое транспортировал из Астрахани.

«Произошел обрыв троса в море. Несмотря на волны и ветер, нам нужно было подъехать к плавдоку и прикрепить», – рассказывает участник тех событий, боцман Сергей Михайлович Куценко.

А главное – важно было не потерять никого из людей, находящихся на палубе.

«Все зависело от капитана, его опыта маневрирования. Нужно было произвести ювелирную работу в критических условиях», – объясняют моряки.

Целых 4 часа ушло на это, но экипаж справился. Капитаном тогда был Бауыржан Тулеев.

Вот такие случаи происходят иногда на море. Но стоит отметить, что за годы существования «Казмортрансфлот» не понес ни одной жертвы.

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