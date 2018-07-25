Разгул преступности в Алматы общественники связали с небывалым ростом населения

На общественном совете прокомментировали причины роста преступности в Алматы.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры рост преступности в мегаполисе вырос в четыре раза с 2010 года. Если посмотреть на сухие цифры, то становится страшно. Однако мы понимаем причины такого резкого скачка, заявил председатель общественного совета города Алматы Рахман Алшанов, передает Zakon.kz.

"Во-первых, за 10 лет наш город вырос географически. В 2008 году появился новый Алатауский район, четыре года назад присоединился Наурызбайский. Население увеличилось почти в два раза. Во-вторых, изменилась методика учета. Это связано с введением электронной регистрации преступлений и новым уголовным кодексом 2014 года. То есть, как это сейчас работает? Введен Единый реестр досудебного расследования (ЕРДР), где регистрируются преступления абсолютно разного характера. Это внедрено по всей стране. Отсюда бросается в глаза многократный рост", - прокомментировал Алшанов.

Аналогичную картину Алшанов наблюдает и в другие регионах страны. Особенное внимание общественник попросил заострить на вопроса внутренней миграции населения.

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