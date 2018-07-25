Общественники попросили полицейских обратить внимание на недовольство в соцсетях

Члены общественного совета озвучили ряд конкретных мер и предложений по улучшению работы городского департамента внутренних дел, полученных от горожан.

Сегодня на площадке Общественного совета прошли слушания по обеспечению общественной безопасности в городе Алматы с участием городских активистов, неправительственных организаций и жителей города.

"Поступило много предложений от общественности по разным силовым блокам. К примеру, необходимо улучшить работу колл-центра 102. Нужно увеличить штат этого центра, так как, зачастую люди не могут дозвониться. Кроме того, жителями города высказана обеспокоенность ситуацией с адаптацией и реабилитации амнистированных осужденных, системой пробации. Активно обсуждался вопрос о необходимости внедрения KPI для руководителей городского ДВД и районных РУВД. Также, есть вопросы по заработной плате, отбора профессиональных кадров" - поделился предложениями председатель общественного совета Рахман Алшанов.

В свою очередь, член Общественного совета Марат Шибутов поднял вопрос нетерпимости горожан и полиции к мелким правонарушениям.

"В социальных сетях граждане достаточно отмечают слабую раскрываемость мелких правонарушений. Отсюда у людей теряется доверие к полиции. Если не смогли найти сворованный канализационный люк или телефон, то не факт что смогут раскрыть серьезный грабеж или разбой. Поэтому полиции следует обратить внимание на это" - задается вопросом Шибутов.

По итогам слушаний, все полученные предложения будут направлены Общественным советом в Правительство и Парламент в законном порядке.

В целом, общественность ожидает от руководства правоохранительных органов конкретных действий по озвученным предложениям.

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