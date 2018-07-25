Делегация Таджикистана изучает казахстанский опыт применения "зеленых" технологий

Таджикская делегация посетила офис АО «КазЦентр ЖКХ» - Центр энергоэффективности.

В Казахстан с учебным туром прибыла делегация из Таджикистана, включающая представителей Парламента Республики Таджикистан, Министерства энергетики и водных ресурсов, Министерства Юстиции, Национального центра по законодательству, Офиса программ ОБСЕ в Душанбе. Целью визита является обсуждение вопросов энергосбережения и изучение казахстанского опыта по применению «зеленых» технологий.

В рамках учебного тура таджикская делегация посетила офис АО «КазЦентр ЖКХ» - Центр энергоэффективности, который построен с применением энергосберегающих технологий и материалов.

По информации КазЦентра ЖКХ, энергопотребление на отопление Центра не превышает 30% по сравнению со стандартным типовым зданием. Такая экономия достигается за счет более эффективной теплоизоляции стен и применения энергии солнца, ветра и земли. Теплоснабжение здания автономное, в качестве источника установлены электрические котлы и тепловые насосы. Кроме того, установлены баки-аккумуляторы, которые используются не только для нужд отопления, но и для охлаждения здания в летний период. Электроснабжение осуществляется от городских электрических сетей, аварийного дизель-генератора, а также от солнечных панелей. Источником водоснабжения служат городские сети водопровода. В будущем планируется подключение станции очистки серых стоков, при помощи которой сточные воды будут очищаться и использоваться повторно для санузлов и полива зеленых насаждений на территории.

Учебный тур для делегации Таджикистана организован ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global». На сегодняшний день Коалицией налажены международные партнерские отношения и проводятся совместные семинары и обмен опытом с организациями, продвигающими принципы «зеленой экономики» в России, Узбекистане, Таджикистане, Белоруссии и Германии.

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