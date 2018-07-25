Пилотный проект по реформе МВД могут запустить в Алматы

Для этого все пожелания общественности сначала нужно превратить в "сухой" язык документов.

Рекомендации общественников по реформе МВД могут вынести в Парламент к 1 сентября. Об этом на слушаниях Общественного совета Алматы сообщил Марат Шибутов, передает Zakon.kz.

Печальная картина, по его данным, вырисовывается из количества совершенных преступлений по стране.

"Каждое четвертое преступление происходит в Алматы. Доля имущественных преступлений крайне велика. В прошлом году у нас были закрыты дела по более восьми тысячам краденных мобильников", - сказал он.

По его словам, у Общественного совета есть большой опыт в доведении гражданских инициатив до нужных адресатов.

"Мы планируем "по горячим следам" собрать предложения, подать список рекомендаций в центральные государственные органы, и к 1 сентября выйти на создание совместной рабочей группы в Парламенте РК с участием НПО, экспертной группы и общественников Алматы. Мы должны все наши пожелания превратить в "сухой" язык документов. И это мы должны сделать к началу политического сезона, чтобы до конца этого года законы были приняты и началась реформа МВД", - поделился планами Шибутов.

Он также предложил начать с Алматы, как с города с пилотным проектом реформы. А затем, если опыт будет успешным, распространить во все регионы.

Шибутов рассказал, что посетил первое собрание гражданской инициативной группы, образованной в Facebook, где общественность Алматы выработала вполне грамотные и осмысленные предложения по реформе.

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