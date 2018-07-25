Казахстан выступит на синих танках в «Танковом биатлоне – 2018»
Соревнования «Танковый биатлон» проходят в шестой раз.
Фото : пресс-служба25 июля 2018, 11:40
Казахстанская сборная в «Танковом биатлоне» будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки, сообщает пресс-служба МО РК.
В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках Армейских международных игр. В ней приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.
В этом году соревнования «Танковый биатлон» проходят уже в шестой раз, из них четвертый - в рамках Армейских международных игр. Количество стран увеличилось с 4 до 23 команд участниц.
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