Казахстан выступит на синих танках в «Танковом биатлоне – 2018»

Соревнования «Танковый биатлон» проходят в шестой раз.

Казахстанская сборная в «Танковом биатлоне» будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки, сообщает пресс-служба МО РК.

В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках Армейских международных игр. В ней приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

В этом году соревнования «Танковый биатлон» проходят уже в шестой раз, из них четвертый - в рамках Армейских международных игр. Количество стран увеличилось с 4 до 23 команд участниц.

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