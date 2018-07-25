В Астану передадут найденный бланк медальона павшего в России солдата ВОВ

Бланк медальона был найден в Тверской области РФ в 2017 году.

Бланк медальона солдата ВОВ, найденного в России, передадут родственникам в Астану, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В апреле 2017 года в окрестности деревни Болтино, Зубцовского района, Тверской области межрегиональной молодежной общественной организацией "Поисковое объединение "Тризна" были обнаружены останки 211 бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), павших в годы ВОВ 1941-1945 годов.

При эксгумации останков найден бланк воинского медальона Данила Герасимовича Калугина, младшего сержанта Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), наводчика минометной роты 164-й стрелковой дивизии 31-й армии.

"Бланк медальона был передан Департаменту по делам обороны Астаны для вручения родственникам Калугина. Торжественная передача Бланка воинского медальона Д.Г. Калугина его сыну Герасимову Александру Даниловичу состоится 26 июля в 12.00 часов в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК", - говорится в сообщении ведомства.

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