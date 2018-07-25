Бронзовое седло с арт-объекта Алматы вернут на место

Как оказалось, седло не было украдено.

25 июля алматинцы обнаружили пропажу бронзового седла с деревянной скульптуры «Рождение Седла» установленной на Арбаре, сообщает Zakon.kz.

По предположительной версии седло было украдено, однако позже, появилось сообщение о том, что объект был демонтировал в целях укрепления самим художником.

«Уважаемые горожане, работа Ербосына Мельдибекова «Рождение Седла» не была подвергнута акту вандализма! Художник самостоятельно демонтировал седло в целях укрепления. В ближайшие дни седло появится на своём месте!», - сообщается на старнице Art Energy Almaty в FB.

Инсталляция «Рождение седла» является данью памяти легендарного казахстанского художника Рустама Хальфина и философа Жаната Баймухаметова.

Она представлена в виде макета лошади в натуральную величину, с бронзовым седлом, и установлена на небольших колесах, своим видом напоминая нам детскую игрушку. Она относит нас к истории казахского народа. В культуре кочевого народа, где лошадь - главное средство передвижения, седло имеет особое значение.

В основе изготовления инсталляции лежит перформанс, когда философ Жанат Баймухаметов по замыслу Рустама Хальфина сел обнаженным на глиняную массу, налепленную на круп коня. Полученный в результате слепок стал образцом идеального седла.

По мнению художника замысел работы - воплощение идеи тактильного восприятия мира, которая очень близка культуре номадов.

Арт-объект установлен на улице Панфилова (между Казыбек Би и Айтеке Би).

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