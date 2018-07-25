Жара до 42 градусов ожидается на юго-западе страны

На востоке дожди и прохлада, на западе жара.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 26-28 июля 2018 года, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, в северных регионах, несмотря на кратковременные дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до плюс 25-35 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана, на юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40…42 градусов.

Также сообщается, что на восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.

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