Модернизацию Байконура могут начать через два года

Новую российскую ракету планируется запустить в 2022 году, обновление комплекса необходимо начать не позже чем за два года.

Космодром "Байконур" модернизируют под новую российскую ракету "Союз-5". Перестройка на стартовом комплексе может начаться не позднее 2020 года, пишет Sputnik.

"Чтобы пустить ракету "Союз-5" в обозначенные жесткие сроки — в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году", — рассказал РИА Новости источник на космодроме.

Также сообщается, что оплачивать модернизацию, которая может обойтись в 314 миллионов долларов, будет Казахстан.

От казахстанской стороны пока официального подтверждения нет.

По словам собеседника, до начала внесения изменений в стартовый комплекс "Байконура" в случае заключения контракта компании S7 на поставку российских комплектующих с Украины можно продолжить эксплуатацию ракет "Зенит".

Компания является оператором пусков по проектам "Морской старт" с платформы в Тихом океане и "Наземный старт" с Байконура.

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация".

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