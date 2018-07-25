Житель Костаная отсудил у Минфина миллион тенге

Мужчина находился в местах лишения свободы 17 месяцев и 7 суток.

Житель Костанайской области отсидел в местах лишения свободы 17 месяцев и 7 суток и отсудил у Минфина за незаконное привлечение к уголовной ответственности миллион тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Мужчина подал иск к ДВД Костанайской области и Министерству финансов РК.

Согласно материалам дела, 8 мая 2016 года по рапорту следователя Аулиекольского РОВД зарегистрировано уголовное правонарушение по признакам ст.297 ч.1 УК РК по факту сбыта истцом наркотического средства. Было проведено досудебное расследование, после дело направили в суд. Свою вину истец не признавал.

«Приговором Костанайского районного суда от 6 октября 2016 года истец признан виновным, назначено наказание по ст.297 ч.1 - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Позже осужденным подано ходатайство Генеральному прокурору РК о внесении протеста на состоявшиеся судебные акты на предмет их отмены и его оправдании. Постановлением судебной коллегией Верховного суда РК от 6 марта 2018 года приговора первой и апелляционной инстанции изменены: осуждение истца отменено с прекращением производства по делу в этой части за отсутствием состава уголовного правонарушения. Признано за гражданином право возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», - прокомментировали в ДВД.

Мужчина находился в местах лишения свободы 17 месяцев и 7 суток и этим самым ему причинен моральный вред, который он оценил в 2 млн тенге. Однако суд, исследовав материалы дела, взыскал с Министерства финансов РК в пользу костанайца компенсацию в 1 млн тенге.

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