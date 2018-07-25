"Отличники войсковой разведки" начали активную тренировку в новой местности

Команда войсковых разведчиков Казахстана с первых дней приковала к себе большое внимание своей организованностью.

Участники конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр проводят рекогносцировку местности, где будут проходить соревнования. До начала соревнований военнослужащие проводят свои первые тренировки, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Следует отметить, что организаторами конкурса были учтены все нюансы обеспечения и организации досуга. Сразу после прибытия в Новосибирск, участники побывали в музее славы в Новосибирском высшем военном командном училище, а также посетили главные достопримечательности города.

Команда войсковых разведчиков Казахстана с первых дней приковала к себе большое внимание своей организованностью, патриотическими строевыми песнями и благодаря традиционной приветливости, успела подружиться со всеми командами-участниками.

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