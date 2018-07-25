ПРАВМЕДИА: Вебинар по госзакупкам 2018 года

Начало вебинара в 14.00.

Госзакупщики и поставщики!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА на тему: «Регламентированные закупки в 2018 году. Текущие изменения в законодательстве РК, регулирующем сферу государственных закупок, закупок ФНБ «Самрук-Казына» и закупок недропользователей».

На вебинаре рассмотрим:

- что в целом изменилось в законодательстве по госзакупу в 2018 году;

- какие изменения произошли в закупках АО ФНБ Самрук Казына;

- что нового в закупках ТРУ недропользователями.

Ведущая: Худайбергенова Наталья Александровна - эксперт-практик по государственным закупкам с более чем 20-летним опытом, бизнес-тренер, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», эксперт ИС "ПАРАГРАФ".

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