В Актау открыли новый детский сад

Дошкольное учебное заведение на 240 мест построено по механизму государственно-частного партнерства.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии детского сада в одном из новых жилых комплексов Актау, сообщает пресс-служба акима области.

Дошкольное учебное заведение на 240 мест построено по механизму государственно-частного партнерства. Создано 35 новых рабочих мест. Здесь открыты кабинеты Монтессори, логопеда, актовый и музыкальный залы.

"В послании Президент Нурсултан Назарбаев "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" отметил необходимость кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных учреждениях. Поэтому мы уделяем большое внимание вопросу строительства детских садов в Мангистау. В этом году в области запланировано строительство 5 детских садов по механизму государственно - частного партнерства. И сегодня мы открываем первый из этих детских садов. До конца 2018 года по механизму ГЧП мы построим еще 4 садика на 1120 мест", - сказал сказал аким области Ералы Тугжанов.

Кроме того, по области планируется сдать в эксплуатацию еще 24 детских сада на 2895 мест. Активное участие в открытии детских садов принимают Мангистауские предприниматели. На сегодняшний день уже открыто 10 частных детских садов на 714 мест.

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