Алферов: Теневой рынок автозапчастей нуждается в четких правовых нормах

Это многотрудная задача.

Председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром» Олег Алферов прокомментировал наличие теневого рынка автозапчастей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается стихийного, теневого рынка автозапчастей - понятно, что прямого влияния на деятельность не только автопроизводителей, но и дилеров этот рынок не оказывает. Но не менее очевидно и то, что этот сегмент автомобильного рынка, конечно, нуждается в более внятных и четких правовых нормах. И рядом иностранных производителей, которые действуют на рынке Казахстана, усилия на этот счет предпринимаются на протяжении многих лет, небезуспешно», - отметил О. Алферов.

Он назвал этот рынок серым сектором.

«И думаю, что последние события этот процесс ускорят. Но это многотрудная задача, поскольку рынок автомобильных запчастей в условиях не только Казахстана, но и за рубежом, достаточно «серый» сектор. Но это не значит, что усилия на этот счет предпринимать не нужно, они необходимы», - подчеркнул представитель КазАвтоПрома.

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