Подозреваемых в осквернении памятника в Караганде ищет полиция

Начато досудебное расследование.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в повреждении "Памятника погибшим шахтерам" в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

Начато досудебное расследование по статье 294 УК РК "Вандализм".

"Сотрудниками полиции принимается к меры установление и задержания подозреваемых. Допрошены свидетели и очевидцы с целью получения информации, способствующие раскрытию данного преступления. Ориентирован весь личный состав органов внутренних дел города Караганды", - сообщили в департаменте.

23 июля стало известно о том, что вандалы разбили плиты и украли медные таблички с памятника. В управлении парками культуры, отдыха и скверами Караганды сообщили, что были восстановлены гранитные плиты, в последующем их будут менять на новые. Восстановят также и надпись.

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