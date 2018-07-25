Полицейские выявили самую запущенную в мире машину

Водитель использовал ведро вместо сиденья и плоскогубцы вместо руля.

В Англии полицейские остановили на дороге машину, техсостояние которой было столь ужасным, что просто удивительно, как она вообще могла передвигаться, сообщает информационный портал 120.su.

Полицейские из Норфолка (Англия) сразу обратили внимание на эту потрепанную машину, у которой вдобавок было спущено колесо.

Однако, когда офицеры остановили транспортное средство и заглянули в салон, то пришли в великое изумление — внутреннее состояние автомобиля было еще худшим, чем наружное.

Вместо сиденья мужчина, чье имя не называется, использовал перевернутое ведро, а вместо отсутствовавшего руля приспособил плоскогубцы.

Неизвестно, какая ответственность ждет водителя, но полицейские, опубликовавшие эту историю на своей странице в Twitter, заявили, что нарушений было слишком много, да и вообще это самая ужасная машина, которую они только видели в жизни.

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