В Узбекистане расследуют факт расчленения двух тел

Назначены экспертизы ДНК для установления личности «хозяев» оторванных от туловищ ног.

В канале «Эски анхор», протекающем через село «Галлачи» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, 2 и 3 июля были найдены три ноги, оторванные от тел двух человек. Об этом «Озодлику» 23 июля на анонимных условиях сообщил собеседник, представившийся сотрудников РОВД Чиракчинского района, передает paruskg.info.

В качестве подтверждения своей информации собеседник передал через мессенджер Telegram две отдельные справки, отправленные начальником районной милиции главе УВД Кашкадарьинской области.

В справках сообщается, что неопознанные части тела, найденные в канале «Эски анхор», отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Зебо Рузиева сообщила, что личности «хозяев» найденных ног пока не установлены. Но подробности сообщить она отказалась, сославшись на тайну следствия.

Собеседник, представившийся сотрудником РОВД Чиракчинского района, сообщил, что «найденные в канале оторванные от туловища три ноги принадлежат женщинам». Собеседник добавил, что «в данном случае имеются все признаки преступления, однако правоохранительные органы скрывают это, заявляя, что ноги женщин были оторваны от туловища в результате природного бедствия».

В настоящее время назначены экспертизы ДНК для установления личности «хозяев» оторванных от туловищ ног.

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