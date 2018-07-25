Свидетель смертельного ДТП в Риддере привлечён к административной ответственности

Жалоба находится на стадии рассмотрения.

Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев был привлечён к административной ответственности, но выразил несогласие с наложенным на него взысканием, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

— В отношении Куата Тумабаева составлен административный протокол по статье «уклонение от заключения договора по обязательному страхованию», — на пресс-конференции рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда Дамир Абдугалиев. — Из материалов административного дела следует, что он, не будучи владельцем транспортного средства, сел за руль, не имея страхового полиса. Ему дали административное взыскание в размере 20 МРП. Сейчас он этот протокол полиции обжаловал в административном суде города Усть-Каменогорска. Жалоба находится на стадии рассмотрения.

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