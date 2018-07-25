В Астане появится четвертый православный храм

Православные христиане в Казахстане имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей.

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОР РК.



В ходе беседы Патриарх особо выделил мудрую политику Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе. Было подчеркнуто, что диалог в РК между властями и религиями, в особенности с православием, развивается в конструктивном русле.

Д.Калетаев сообщил, что православные христиане в республике имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей. По поручению главы Казахстана, принято решение построить четвертый православный храм в Астане. В настоящее время решен вопрос о выделении Православной церкви земельного участка под строительство православного храма, ведется разработка проекта.

Калетаев рассказал об участии представителей Православной церкви в обсуждении рассматриваемого в настоящее время законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. «Изменения и дополнения направлены исключительно на минимизацию условий для использования религии в деструктивных целях и профилактику религиозного радикализма», - отметил министр.

Патриарх согласился с необходимостью контроля государства над негативными процессами в религиозной среде.

Глава РПЦ поделился российским опытом преподавания в средних общеобразовательных школах предметов по религиозной тематике, цель которых – формирование нравственной личности, воспитание патриотизма и профилактика чуждой религиозной идеологии.

Калетаев поблагодарил Патриарха за вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога и выразил признательность за поддержку и участие представителей Русской Православной Церкви в работе проводимых в Астане межрелигиозных форумов, а также его рабочих органов – Секретариате и Рабочей группе.

В завершение беседы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что в России искренне радуются динамичному развитию Казахстана, укреплению его авторитета на международной арене, и выразил полную поддержку политике казахстанских властей, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического мира и согласия.

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