ДВД Алматы: Нужно дождаться ответа оператора и не сбрасывать

В городе действует автоматизированная система приёма звонков.

В ДВД прокомментировали жалобы алматинцев касательно службы "102". Горожане утверждают, что на номер горячей линии сложно дозвониться, передаёт корреспондент BNews.kz.

Как пояснили в полиции, сегодня в городе действует автоматизированная система приёма звонков. Если человек набирает номер "102", он автоматически включается в очередь в случае загруженности линии.

"Полгода назад у нас была закуплена специальная израильская программа. Эта программа позволила старшему смены в реальном времени видеть на большом проекционном мониторе, сколько звонков висят на линии, не могут дозвониться. Таким образом существенно увеличивается поток приёмов звоноков. Моменты недозвона до "102" обычно у нас наблюдаются в часы пик. Это автоматизированная телефонная линия, человеческий фактор исключён. К примеру, если я звоню на 102, идут гудки. Если занято, прерывистых гудков не бывает. Когда идут гудки, значит, все операторы заняты. Как человек сбрасывает и думает, что сейчас перезвонит, он автоматически с этой очереди выпадает. Тут всё регулирует техника, всё автоматизировано. Поэтому когда перегрузка на линии, гражданам ни в коем случае не нужно сбрасывать и дожидаться", - разъяснила ситуацию официальный представитель ДВД по Алматы Салтанат Азирбек.

Сегодня в Центре оперативного управления на суточное дежурство заступает 10 операторов "102".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!