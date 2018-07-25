Как улучшить работу полиции – мнение специалиста

Одна из проблем, что правоохранительные органы отдалились от народа, сотрудникам полиции, курсантам нужно внушать, чтобы они понимали, что они вышли из этого народа, и что они такие же.

В связи с резонансом, возникшим после убийства известного и всенародного любимца - фигуриста Дениса Тена - социальные сети просто взорвались возмущением по поводу работы полиции, казахстанцы требуют реформы МВД и отставки министра, создали для этого специальные группы. Многие предлагают радикальные меры – поменять систему, уволить всех сотрудников и т.д. Корреспондент Zakon.kz узнал на этот счет мнение специалиста - Рустама Мирзабаева, полковника полиции в отставке, который родился и вырос в семье милиционера. Отдал службе в органах 20 лет, работал в уголовном розыске, завершил службу в должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы, сейчас возглавляет общественную организацию «Калкан», в которую входят профессионалы в области безопасности и детективной деятельности.

- Возмущает то, что многие не знают, о чем говорят, и начинают писать какие-то свои рекомендации. В этом обсуждении в первую очередь должны принимать участие опытные сотрудники, бывшие и действующие, которые знают эту систему изнутри, как она работает. Я был живым свидетелем не одной реформы, начиная со становления нашего суверенитета. И все реформы начинались с сокращений, причем сокращались оперативный и следственный аппарат, то есть люди, которые непосредственно работали по борьбе с преступностью. А штабы, аппарат и прочие почему-то сокращению не подвергались.

По моему мнению, необходим комплексный подход. В первую очередь нужно провести анализ и найти причины, почему все привело к нынешней ситуации.

На мой взгляд, в первую очередь, это социально-экономические предпосылки. Безработные и бедные слои населения приезжают в Алматы, тыкнулся туда-сюда, не нашел работу и пошел на криминал. Украл один раз, второй – все сошло с рук, и он прочно становится на криминальный путь.

Второе – это кадровый отбор. При Советском Союзе был более качественный отбор, проверка для работы в органах занимала полгода. Проверялись родители, все родственники, судимости, выезды за границу. Кроме морально-этических качеств отбирали еще по медицинским, проходили специальные психотесты. В общем, жестче надо подходить к этому.

Сейчас очень много случаев, когда опергруппа выезжает на место происшествия и не может элементарно сделать осмотр, потому что не хватает знаний. А это в свою очередь влияет на раскрываемость – грамотный осмотр места происшествия значительно увеличивает эти шансы.

Одна из проблем, что правоохранительные органы отдалились от народа и сотрудникам полиции, курсанту нужно внушать, чтобы он понимал, что он вышел из этого народа, и что он такой же. И если он пришел на госслужбу, он должен работать для народа. Эта связь у нас потеряна, к сожалению, поэтому непонимание и отторжение идет.

- Алматинцы жалуются, что в случае происшествия не могут дозвониться в полицию и дождаться патрулей. Они все на дорогах ловят нарушителей ПДД…

- Одно из наших предложений - необходимо отделить дорожную службу от патрульно-постовой и отправить их патрулировать улицы города. Ну как можно патрульную службу заменить дорожной полицией? У нее свои функции – безопасность на дорогах. У патрульно-постовой службы другие функции – патрулировать город, выезжать на преступления и т.д. Каждый должен заниматься своим делом. Мы вообще считаем, что дорожную полицию можно убрать, достаточно данных о нарушениях с камер видеонаблюдения.

- Социальные сети сейчас также бурлят по поводу того, что в скором времени в рамках гуманизации на свободу выйдут 5 тысяч заключенных. Как вы к этому относитесь?

- Эта гуманизация несвоевременно происходит у нас. Надо в первую очередь смотреть на внутренние условия – насколько она будет уместна, а не какие-то международные ожидания. Выйдут сейчас эти 5 тысяч и куда они пойдут – правильно снова грабить и воровать. Преступность от этого только вырастет!

Что касается краж – это вообще бич больших городов и в том числе Алматы. По статистике идет снижение, но я в это не верю. При союзе 30% раскрываемость считалась хорошей, сейчас в районе 10, как можно гуманизировать, если раскрываемость падает?

Законодательство у нас идет вразрез складывающейся обстановке. Оперативники работают, находят преступников, а суды вследствие гуманизации отпускают их под залог или штрафуют. Как вот случилось с этим Кудайбергеновым (один из подозреваемых в убийстве Д.Тена). Его в Астане отпустили под залог, зная, что он ранее судим.

Я считаю, что гуманизация должна проводиться только в отношении первоходок и несовершеннолетних. Впервые человек может совершить преступление из-за глупости, его использовали, подставили и т.д, но если он пошел на это второй, третий и четвертый раз, то этот человек стал профессиональным преступником и в отношении него не должна применяться гуманизация.

На мой взгляд, нужно наоборот ужесточение наказания, а не штрафы и условные сроки, они выходят и снова совершают преступления. На практике законодательная база у нас идет с перевесом в сторону роста криминала. К примеру, поправки в УК и УПК привели к различным сложностям для проведения оперативно-розыскных мероприятий, при сборе доказательств. Работа сотрудников полиции в этом плане стала сложнее, а для криминала стало проще уйти от ответственности. Произошел такой вот перекос.

- Работа полиции имеет много нареканий со стороны общества, но виновата ли она в том, что такая?

- Сотрудник полиции – это парень из нашего общества, это чей-то сын, брат, муж и он не пришел извне. Наше общество, если чем-то болеет, также болеют и внутренние органы. Нельзя отдельно рассматривать МВД от социума. И в ней также, как в других структурах, присутствует некомпетенция и отсутствие мотивации. Это перекликается с тем же кадровым вопросом. У сотрудников полиции практически убрали все льготы. По большому счету у них работа адская и неблагодарная. Сначала отменили бесплатный проезд, потом убрали компенсации по коммунальным услугам и т.д. Раньше, когда человек шел работать в милицию, он был мотивирован и социально защищен, сейчас из полицейских сделали мальчиков для битья – ты работай, раскрывай, но при этом ты не должен делать вот это и это. И он ходит со связанными руками. Это все вкупе – некомпетентность, слабый кадровый отбор, несовершенная нормативно правовая база привели к нынешней ситуации.

- Как, по вашему мнению, можно улучшить безопасность в городе?

- Раньше были народные дружины, можно и нужно и сейчас привлекать общественность для этого. Можно привлекать курсантов – это мощная поддержка. Во-первых, они приобщаются к работе с населением, во-вторых, это профилактика преступлений.

Но главное, я об этом уже сказал выше, это пересмотреть законодательную базу в части профессиональной деятельности полиции и гуманизации. Ну и, конечно, решать социально-экономические проблемы...

Лариса Черненко

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