В Астане снесут дома

В общей сложности сносу подлежат 14 домов.

Аким астанинского района "Байконур" опубликовал список домов, которые планируются к сносу в 2018-2022 годах, передает Zakon.kz.

"Уважаемые жители района "Байқоңыр"! Представляю вашему вниманию перечень домов, подлежащих сносу в рамках реализации пилотного проекта на 2018-2022 гг. по программе "Нұрлы жер", - написал он в Facebook.

Так, в 2018 году сносу подлежат три дома - в переулке Севастопольский, дом 17, в квартале Автоматика, дом 6, и на улице Ойыл, дом 17.

В 2019 году снесут шесть домов - по улице Бейсекбаева (дома 17/2, 17/3, 17/4), улице Жиенкулова (дома 11/1, 11/2), и на улице Ойыл, дом 19.

В 2020 году снесут дом №12 на 156 квартир по улице Янушкевича.

В 2021 году снесут дом №12/1 на 184 квартир по той же улице.

В 2022 году сносу подлежат четыре дома - по улице Кеменгерулы, дом 21, Янушкевича (дома 10/2, 10/3) и по улице Сейфуллина, дом 54/2.

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