В ВКО активно внедряются примирительные процедуры

Медиативные соглашения стороны заключают как в ходе судебного процесса, так и в досудебном порядке.

Суды Восточно-Казахстанской области продолжают активно внедрять проведение примирительных процедур, в том числе медиации, сообщает Zakon.kz.

В результате применения примирительных процедур в ВКО в первом полугодии были окончены 2 450 гражданских дел, 1 065 уголовных дел и 2 000 дел об административных правонарушениях. Всего за этот период было рассмотрено более 53 000 судебных дел. Таким образом, по 10,4% делам гражданско-правовые споры либо конфликты, преследуемые в порядке уголовного или административного судопроизводства, были разрешены «мирным путем» без привлечения лиц к гражданской или иной ответственности.

Суды проводят системную работу не только по применению примирительных процедур в ходе судебного процесса, но и в части урегулирования споров в досудебном порядке. Так, в январе и марте текущего года в Усть-Каменогорском и Семейском городских судах были открыты секторы оказания правовых услуг, где гражданам предоставляется безвозмездная помощь адвокатами, медиаторами, нотариусами и представителям ЦОНа. С указанными органами были заключены соответствующие меморандумы. С начала года услугами этих секторов воспользовались 2690 граждан, из которых получили консультацию: адвоката – 1 373 гражданина на бесплатной основе, медиатора – 445 граждан и нотариуса – 79 граждан.

В данных секторах были заключены 123 медиативных соглашения, которые позволили разрешить имеющийся спор, не доводя до суда.

Чтобы обеспечить участие в судебных заседаниях лиц, проживающих в отдаленных районах области, либо за ее пределами, находящихся в местах лишения свободы, процессы судами проводятся посредством видеоконференцсвязи. За 1 полугодие с использованием данной технологии проведены 1438 судебных процессов. Использование видеоконференцсвязи позволяет в кратчайшие сроки рассмотреть судебные дела, обеспечивает право граждан на личное участие в судебном заседании, а также сокращает расходы участников процесса на проезд и проживание.

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