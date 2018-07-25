Кушербаев: Аральский кризис - это яркий пример безответственного отношения к природным ресурсам

Надо своими правильными действиями вернуть его, хотя бы часть. Мы считали себя выше природы. Я думаю, идет переоценка ценностей - аким Кызылординской области.

Акима Кызылординской области Крымбек Кушербаев дал интерсью общенациональной газете Японии "Асахи симбун", передает пресс-служба акима области.

Аральское море – соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. Сегодня это соленая пустошь, по размерам примерно равная региону Тохоку: за полвека озеро пересохло, сократившись до 1/10 своего размера. Рыбацкие поселки пришли в запустение, а песок вперемешку с солью со дна озера заносит человеческое жилье. Арал называют "крупнейшей экологической катастрофой 20 века".

"Аральский кризис – это пример безответственного отношения к природным ресурсам", - рассказывает в своем интервью газете "Асахи" Крымбек Кушербаев, аким Кызылордынской области, которая расположена в западной части Казахстана и включает Аральское море. "Это мировая проблема", - отмечает он и ожидает, что мировое сообщество продолжит работы по спасению Аральского моря.

Г-н Кушербаев, занимавший различные должности в правительстве Казахстана, в том числе должность заместителя премьер-министра, сам является уроженцем города Аральска, расположенного на берегу Аральского моря. После обмеления Арала смесь песка и соли начала разноситься в атмосфере, увеличилась заболеваемость астмой и другими болезнями. Ситуация сложилась крайне серьезная: "У всех детей, которые были обследованы в период с 1996 по 2005 годы, были установлены проблемы с органами дыхания, пищеварения".

В 1991 году в связи с распадом СССР Казахстан обрел независимость. В тяжелейших экономических условиях, когда не выплачивались зарплаты и пенсии, было принято решение о восстановлении Малого Арала. "Никто не хотел отсюда уезжать. Казахи очень привязаны к тому месту, где находятся могилы их предков", - говорит Крымбек Кушербаев о причинах этого решения, демонстрируя страстное желание восстановить родной регион.

Какой же урок мы должны извлечь из проблемы Аральского моря?

- Аральский кризис – это пример безответственного отношения к природным ресурсам. Да, нужно сеять хлопок, нужно сеять рис, развивать орошаемые земли, но это не означает, что надо наносить непоправимый ущерб экологии и здоровью людей. Хочу сказать, что экологические проблемы сегодня существуют во всех странах.

Мне кажется, море обиделось на неправильные действия людей и отошло. Теперь надо своими правильными действиями вернуть его, хотя бы часть. Мы считали себя выше природы. Я думаю, идет переоценка ценностей.

Сейчас есть хорошая возможность обсудить меры по восстановлению Арала на международном уровне.

- У государств Средней Азии несколько укрепилась экономика и появляется возможность обсуждать экологические проекты, связанные с Аралом. В августе этого года главы пяти среднеазиатских государств соберутся на саммит, где будет отмечаться 25-летие Фонда спасения Аральского моря, созданного этими государствами. Море спасти не удастся, но по крайней мере вокруг нескольких озер, которые остались от бывшего моря, можно наладить нормальную жизнь.

Какой ущерб был нанесен здоровью жителей прилегающих регионов?

- У всех детей, которые были обследованы в период с 1996 по 2005 годы, были выявлены заболевания органов дыхания и пищеварительной системы, также многочисленные случаи проблем сердечно-сосудистой системы. Были отмечены высокие показатели младенческой и материнской смертности, и самая большая проблема – в несколько раз вырос процент мертворожденных по причине врожденных аномалий.

Когда правительство начало предпринимать меры по помощи местным жителям?

- Примерно в 1992 году была дискуссия о том, чтобы закрыть область и переселить людей, но в 1995 году начались работы по спасению области. Из-за хаоса в экономике в 1995 году инфляция составляла 2400 %, но решили сохранить область и спасти море, хотя бы его северную часть. Поэтому что казахи оптимисты.

Почему президент Назарбаев принял такое решение?

- Это было желание людей. Никто не хотел отсюда уезжать. Мы очень привязаны к тому месту, где находятся могилы наших предков. Даже если переезжаем в город, считаем, что наши корни находятся там.

Я знаю, что уровень Малого Арала поднялся, возобновилось рыболовство, а уровень заболеваний снизился.

- Фактически у нас оставался только один вид рыбы, но потом их стало уже 12 видов, потом 23, а скоро будет 27 видов. Большая часть рыбаков, которые уехали, вернулись обратно. Сейчас здесь 8 рыбоперерабатывающих заводов, половина из них поставляет продукцию в Европу.

Я был недавно в городе Брюссель и ужинал в гостях, где нам подали аральского судака. Мне сказали, что это самая лучшая рыба. Я жду, что через несколько лет уровень Малого Арала еще поднимется, вода вернется в порт Аральск и я смогу нырнуть в море на территории порта.

Хитоки Накагава.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!