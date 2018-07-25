Решение ЕЭК по введению антидемпинговой пошлины вступило в силу

Решение содержит перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС, относящихся к гербицидам.

Вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК «О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов, происходящих из Европейского союза (стран Европейского союза) и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

Решение содержит перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС, относящихся к гербицидам, к которым применяются антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет в размере от 27,47% до 52,23%:

 3808 59 000 5,

 3808 93 110 0,

 3808 93 130 0,

 3808 93 150 0,

 3808 93 170 0,

 3808 93 210 0,

 3808 93 230 0,

 3808 93 270 0,

 3808 93 300 0,

 3808 93 900 0

за исключением группы:

- гербициды, содержащие одно действующее вещество пеноксулам в молекулярной концентрации 25 г/л.

- гербициды, содержащие одно действующее вещество азимсульфурон в молекулярной концентрации 500 г/кг.

- гербициды, содержащие действующее вещество цигалофопбутил в молекулярной концентрации 100 г/л и действующее вещество пеноксулам в молекулярной концентрации 13,33 г/л.

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