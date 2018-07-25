Решение ЕЭК по введению антидемпинговой пошлины вступило в силу
Решение содержит перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС, относящихся к гербицидам.
Вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК «О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов, происходящих из Европейского союза (стран Европейского союза) и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД Алматы.
Решение содержит перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС, относящихся к гербицидам, к которым применяются антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет в размере от 27,47% до 52,23%:
3808 59 000 5,
3808 93 110 0,
3808 93 130 0,
3808 93 150 0,
3808 93 170 0,
3808 93 210 0,
3808 93 230 0,
3808 93 270 0,
3808 93 300 0,
3808 93 900 0
за исключением группы:
- гербициды, содержащие одно действующее вещество пеноксулам в молекулярной концентрации 25 г/л.
- гербициды, содержащие одно действующее вещество азимсульфурон в молекулярной концентрации 500 г/кг.
- гербициды, содержащие действующее вещество цигалофопбутил в молекулярной концентрации 100 г/л и действующее вещество пеноксулам в молекулярной концентрации 13,33 г/л.
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