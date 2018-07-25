Возобновились транзитные перевозки отдельных товаров из Украины в Казахстан через Россию

В Перечень включены определенные товары казахстанских получателей и украинских отправителей.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года определен Перечень товаров, транзит которых разрешен по территории России из Украины в Казахстан в связи с обращением правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

В Перечень включены определенные товары казахстанских получателей и украинских отправителей, а также сведения о коде по ТН ВЭД ЕАЭС и наименовании товара, его технических характеристиках и объемах поставок.

Как поясняется, ранее указом Президента РФ от 1 января 2016 года был установлен временный запрет на указанные перевозки товаров. В отношении них в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС, а также товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством РФ. Также было предусмотрено, что правительство РФ в случае обращения к нему правительства Казахстана вправе разрешить перевозки отдельных вышеуказанных товаров.

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