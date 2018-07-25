Неизвестные угрожают безопасности московского аэропорта, требуя сотни биткойнов

В пресс-службе аэропорта отметили, что угрозы работе аэропорта нет.

Неизвестные вышли на связь с руководством столичного аэропорта Домодедово и требуют биткойны в обмен на обеспечение безопасности навигационных систем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время неизвестные требуют сотни биткойнов, иначе они угрожают навредить работе навигационной системы аэропорта", - сказал источник, не уточнив, о какой сумме идет речь. Он отметил, что неизвестные написали руководству аэропорта электронное письмо.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов. Вместе с тем, как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. "Этот случай - не исключение. Угрозы работе аэропорта нет", - отметили в пресс-службе.

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