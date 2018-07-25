В Караганде семья обнаружила на кухне шестого этажа змею

Хозяева дома недоумевают - откуда в квартире в центре города могла появиться змея.

Рано утром бабушка Андрея Воронцова зашла на кухню и увидела на полу змею. Семья сразу же обратилась в городскую службу спасения, передает ekaraganda.kz.

По словам Андрея Воронцова, их квартира расположена на шестом этаже в доме № 25 по проспекту Нуркена Абдирова.

- В восьмом часу бабушка собирала ребенка в поликлинику, - рассказывает хозяин квартиры Андрей Воронцов. – И когда зашла на кухню, увидела змею. Видимо, и змея не хуже бабушки перепугалась и уползла под газовую плиту. Вызвали спасателей, когда они приехали, ничего не обнаружили. Сказали разобрать кухонный уголок и все в ванной комнате - предположительно там, где она могла прятаться. Я отодвинул плиту и увидел ее там. Вызвали снова спасателей, и они уже поймали её.

Хозяева недоумевают, откуда могла появиться такая опасная гостья? "Канализационные пути были плотно изолированы, поэтому змея не могла попасть этим путем",- утверждают они.



«Трофей» спасатели оставили жильцам дома, так как последние решили разузнать принадлежность «питомца» кому–нибудь из соседей.

- Предположительно змея могла прийти из соседних квартир, но, по словам жильцов, они не в курсе, у кого из соседей могла водиться представительница пресмыкающихся, - заявил руководитель частной службы спасения «1355» Андрей Фридовский. – К нам поступило заявление от женщины, которая с маленьким ребенком утром на кухне обнаружила змею и успела выбежать из комнаты. Мы приезжали три раза, потому что она уползала и пряталась. Но так как дверь в кухню, где находилась змея, была предварительно заложена тряпками - открытой опасности не было. К сожалению, разновидность змеи мы не определили.

В свою очередь Андрей Воронцов предположил, что узнать, ядовита змея или нет, можно будет в одном из зоомагазинов города и уже после решить, куда «отправить» свою гостью.

- Мы от шока отошли только, - поясняет хозяин квартиры, - если не найду хозяев дома, где, возможно жила эта змея, может, отвезу её в зоопарк или посоветуюсь, как с ней быть в зоомагазине.

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