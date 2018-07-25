Военнослужащие казахстанской армии принимают участие в соревнованиях "Зеленая тропа"
Данный конкурс состоит из десяти этапов и представляет собой выполнение специальных задач по различным дисциплинам.
В Псковской области (РФ) проходят соревнования среди групп специального назначения "Зеленая тропа", в котором участвуют порядка 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана и России, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Соревнования по полевой выучке "Зеленая тропа" - это чемпионат подразделений специального назначения, эффективная методическая площадка для подготовки военнослужащих специальных подразделений. Данный конкурс состоит из десяти этапов и представляет собой выполнение специальных задач по различным дисциплинам.
В ходе соревнования военнослужащим спецназа предстоит продемонстрировать судьям практические навыки и умения, физическую подготовку, знания военной топографии, минно-подрывного дела, военно-медицинской подготовки и других дисциплин, подготовку по которым проходят специальные подразделения.
Следует отметить, что ранее спецназ министерства обороны РК принимал участие в аналогичных состязаниях, проводимых на территории Белоруссии, Великобритании, Украины и Иордании.
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