Военнослужащие казахстанской армии принимают участие в соревнованиях "Зеленая тропа"

Данный конкурс состоит из десяти этапов и представляет собой выполнение специальных задач по различным дисциплинам.

В Псковской области (РФ) проходят соревнования среди групп специального назначения "Зеленая тропа", в котором участвуют порядка 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана и России, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Соревнования по полевой выучке "Зеленая тропа" - это чемпионат подразделений специального назначения, эффективная методическая площадка для подготовки военнослужащих специальных подразделений. Данный конкурс состоит из десяти этапов и представляет собой выполнение специальных задач по различным дисциплинам.

В ходе соревнования военнослужащим спецназа предстоит продемонстрировать судьям практические навыки и умения, физическую подготовку, знания военной топографии, минно-подрывного дела, военно-медицинской подготовки и других дисциплин, подготовку по которым проходят специальные подразделения.

Следует отметить, что ранее спецназ министерства обороны РК принимал участие в аналогичных состязаниях, проводимых на территории Белоруссии, Великобритании, Украины и Иордании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!