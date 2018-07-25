ФК «Акжайык» определился с главным тренером

Зайцев до этого занимал пост главного тренера ФК «Карпаты» (Львов), передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Сергей Ларионович Зайцев родился 13 апреля 1973 года в Запорожье. Воспитанник СДЮШОР ФК «Металлург». Сергей Зайцев начинал карьеру футболиста в ФК «Торпедо» из города Запорожье. Затем выступал за «Металлург» (Украина), «Металлист» (Украина), «Нефтехимик» (Россия), «Легия» (Польша), «Погонь» (Польша), «Татран» (Словакия), «Кошице» (Словакия), «Дукла» (Словакия) и за такие казахстанские клубы как, «Кайсар» и «Атырау», - говорится в сообщении.

Тренерскую карьеру начал в 2009 году. Работал помощником главного тренера клубов «Атырау», «Металлург» Запорожье. В 2011-2013 годах был главным тренером «Металлурга», где в 2012 году вывел команду в Премьер-Лигу Украины. Затем в карьере Сергея Зайцева был футбольный клуб «Заря» из Молдовы. С 2016 года работал в структуре ФК «Карпаты» (Украина), где до приезда в Уральск занимал пост главного тренера команды.

25 июля Сергей Ларионович проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Акжайыка».