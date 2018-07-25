14 тысяч павлодарцев будут проживать в новом микрорайоне "Достык"

В прошлом году в микрорайоне "Сарыарка" было сдано 11 домов или 1080 квартир, до конца этого года в эксплуатацию введут еще 9 домов, это 935 квартир общей площадью 73,8 тысяч квадратных метров.

Сейчас основная застройка жилья в Павлодаре идет в микрорайоне "Сарыарка", но уже на следующий год она переместится в "Достык", передает корреспондент pavlodarnews.kz. Об этом сегодня, отчитываясь перед депутатами на XXIII очередной сессии Павлодарского областного маслихата, рассказал глава региона Булат Бакауов.

В прошлом году в микрорайоне "Сарыарка" было сдано 11 домов или 1080 квартир, до конца этого года в эксплуатацию введут еще 9 домов, это 935 квартир общей площадью 73,8 тысяч квадратных метров.

Предполагается здесь и строительство школы стоимость один миллиард 700 тысяч тенге.

Полностью застройка "Сарыарки" завершится до 2021 года.







- Площадка для микрорайона "Достык" готова, в этом году практически завершим прокладку всех центральных коммуникаций и со следующего года начнем возводить первые дома, - сказал Булат Бакауов. - Вся стройка будет там, со следующего года микрорайон начнет динамично развиваться.





В целом, темпы строительства жилья в регионе выросли в 1,4 раза. Всего в 2018 году будет сдана 1261 квартира, в том числе 1073 - кредитное жилье.

- По программе "Нурлы жер" построено 252 квартиры, до конца года будет сдано еще 1009 квартир, - отметил аким области. - В трех городах региона ведется работа по подведению инфраструктуры к местам индивидуального жилищного строительства. На сегодня в Аксу готовы 408 участков с коммуникациями.





Параллельно идет строительство и реконструкция жилых домов в районах области - завершается строительство двухэтажного 24-х квартирного дома в селе Теренколь Качирского района и четырехэтажного жилого дома по улице Степная в Калкамане.

Роза Мустафина.

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