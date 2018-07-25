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Нацбюро задержали акима одного из районов Туркестанской области

Пока что причины задержания не раскрываются.

Фото : Хабар 2425 июля 2018, 16:47

Как сообщил журналистам заместитель следственного департамента Национального бюро РК по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Асхат Жумагали, в Туркестанской области задержан глава одного из районов, передает корреспондент Zakon.kz.

«По акиму Ордабасинского района - такой факт есть, по подозрению этот чиновник задержан. Иные сведения мы сейчас разглашать не можем. Все данные досудебного расследования мы можем дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия сейчас они не разглашаются», - пояснил он.

По его словам, детали задержания будут озвучены на брифинге.

«У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», - заверил А. Жумагали.

Ксения Давыдова, Астана


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