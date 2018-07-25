Нацбюро задержали акима одного из районов Туркестанской области

Пока что причины задержания не раскрываются.

Как сообщил журналистам заместитель следственного департамента Национального бюро РК по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Асхат Жумагали, в Туркестанской области задержан глава одного из районов, передает корреспондент Zakon.kz.

«По акиму Ордабасинского района - такой факт есть, по подозрению этот чиновник задержан. Иные сведения мы сейчас разглашать не можем. Все данные досудебного расследования мы можем дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия сейчас они не разглашаются», - пояснил он.

По его словам, детали задержания будут озвучены на брифинге.

«У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», - заверил А. Жумагали.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!