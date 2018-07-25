Бақытты бала: 58 сирот обеспечили жильём в Актюбинской области

В рамках проекта "Бақытты бала" предприятия и государственные органы взяли под свою опеку почти тысячу сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Текущий год в Актюбинской области объявлен Годом ребенка, в рамках которого реализуется масштабный проект "Бақытты бала", сообщает пресс-служба акима области.

Эта инициатива поддержана министерством образования и науки. Более того, участвовать в проекте изъявили желание международные организации и благотворительные фонды, занимающиеся вопросами семьи и ребенка. Главная цель – создание комфортных условий для детей, их интеллектуального, физического, духовно-нравственного развития.

Сегодня проект успешно реализуется по всем восьми направлениям. Так, по данным управления образования, в рамках направления "Детский IT-мир" продолжается оснащение 20 школ интерактивным оборудованием, комплектами робототехники, 3D-принтерами. Эта работа на сегодня полностью завершена в Хобдинском, Мартукском, Уилском, Темирском, Хромтауском и Шалкарском районах.

Принимаются меры по обеспечению прав и улучшению качества жизни детей с особыми потребностями. Для этого разработан отдельный блок мероприятий – "Образование без барьеров". Уже открыт и успешно функционирует детский сад для особых деток и первый в Казахстане круглогодичный инклюзивный лагерь отдыха и оздоровления "Күншуақ". Открыты психолого-медико-педагогическая консультация, реабилитационный центр для детей с ДЦП и аутизмом. В целом намечено создание безбарьерной образовательной среды в 34 школах области.

Для реализации блока "Здоровое будущее" по всей области построят более 140 спортивных, игровых и воркаут площадок, а также крытый спортивный комплекс и 24 хоккейных корта. На эти цели будет направлено более 385 миллионов тенге. Дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, получают дорогостоящие медицинские услуги бесплатно, в том числе направляются на лечение в Южную Корею и Турцию.

До конца августа этого года 118 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом. Более 10 тысяч детей получили возможность на бесплатное путешествие по сакральным местам Казахстана, еще сотни юных актюбинцев побывают в оздоровительных и образовательных лагерях Татарстана, Узбекистана, Оренбургской области РФ. Между тем, в самом Актобе открыт круглогодичный лагерь "Әсем", который должен стать аналогом "Артека".

Кроме того, в рамках проекта "Бақытты бала" предприятия и государственные органы взяли под свою опеку почти тысячу сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они регулярно пополняют сберегательные счета детей в ЖССБК. Отметим, с начала проекта по области собственное жилье обрели 58 сирот.

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