Медсправки предложили переводить в электронный формат

В целях борьбы с липовыми медсправками и медкнижками предлагается переводить информацию о прохождении медосмотра в электронный формат.

Как пояснила руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане Жазира Жылкышиева, соответствующие рекомендации сейчас даны госорганам, уже создана информационная база по справке 086, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы дали рекомендации в министерства здравоохранения и труда и соцзащиты населения. В настоящее время создана эта информационная база по справке 086. Поликлиники уже заносят все данные о тех, кто прошел медосмотр», - сказала Ж. Жылкышиева.

По ее словам, теперь Минтруда вносит изменения в свои нормативы.

«Это нормативно надо закрепить, чтобы работодатель, когда принимает на работу, смотрел по этой базе. То есть все то, что на бумажном носителе - не будет иметь силу. Эта работа, думаем, до конца года завершится», - отметила она.

Как добавила представитель городского АГДСПК, данное предложение было поддержано на уровне министерства и акимата.

«На встрече в 10 поликлинике министр здравоохранения, председатель агентства и акима Астаны этот вопрос был озвучен и министр здравоохранения положительно ответил на данный вопрос», - заключила Ж. Жылкышиева.

По данным пресс-службы Агентства, в настоящее время ведется усиленная профилактическая работа по исключению любых коррупционных рисков во всех сферах госуправления и бюджетных организациях. Реализуются новые механизмы, такие как анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг, внедрение антикоррупционных стандартов. Данное предложение по переходу на электронный формат справок 086 реализуется в рамках совместного антикоррупционного проекта Агентства и акимата Астаны. Цель этого проекта заключается в искоренении бытовой коррупции, а также создании комфортных условий пребывания для граждан в госучреждениях столицы.

Ксения Давыдова, Астана

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