ЕЭК приняла нефтяные стандарты и критерии по работе рынка медизделий

Кроме того, коллегия ЕЭК классифицировала легкий пассажирский самолет, оснащенный специальным оборудованием для проведения летных проверок наземного оборудования аэропортов.

Вопросы в сфере таможенного и технического регулирования, обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрела Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В частности, утверждены стандарты, необходимые для применения техрегламента Союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию»; приняты критерии разграничения элементов медицинского изделия в целях его регистрации, классифицирован легкий пассажирский самолет в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и т.д.

Кроме того, коллегия ЕЭК классифицировала легкий пассажирский самолет, оснащенный специальным оборудованием для проведения летных проверок наземного оборудования аэропортов и облета воздушных трасс, в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Речь идет о самолете для перевозки не более 50 пассажиров, с массой пустого снаряженного аппарата от двух до пятнадцати тысяч килограммов. Такое воздушное судно с установленным в салоне вместо нескольких пассажирских кресел спецоборудованием по первому и шестому Основным правилам интерпретации ТН ВЭД классифицировано в подсубпозиции 8802 30 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК также утвердила перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию». Также утверждена программа по разработке, внесению изменений и пересмотру межгосударственных стандартов, обеспечивающих применение этого техрегламента.

В перечне стандартов – 18 межгосударственных и 14 национальных (государственных) документов Беларуси, Казахстана и России, пять из которых разработаны на основе международных стандартов ISO, один – регионального стандарта ASTM.

Применение стандартов участниками союзного рынка позволит обеспечить соблюдение требований техрегламента к физико-химическим и эксплуатационным показателям нефти.

При этом национальные документы стран Союза включены в перечень с указанием переходного периода их применения – до разработки соответствующих межгосударственных стандартов. Подготовить такие стандарты по утвержденной программе разработчики должны до 2022 года.

Внесены изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Предусмотрена разработка 14 межгосударственных стандартов, восьми из которых – на основе международных стандартов ISO, одного – на базе европейского стандарта EN.

Изменения направлены, в том числе, на гармонизацию с международными подходами к отказу тестирования продукции на животных, а также оценке токсикологических показателей на основе анализа ингредиентов.

Коллегия ЕЭК утвердила критерии разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского изделия, в целях его регистрации.

Как поясняется, документ определяет типовую схему разграничения основных блоков (частей), комплектующих и принадлежностей медизделия. Если, например, элемент не расходуется при использовании медицинского изделия, обеспечивает проведение манипуляций в соответствии с его функциональным назначением и при этом не является запасной частью, то он относится к основным блокам (частям) медизделия. Если же является запчастью, то это комплектующее медизделия.

«Решение позволяет унифицировать подходы стран Союза в этой области и обеспечить взаимное доверие к результатам экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий», - отметили в ЕЭК.

Также утверждены критерии включения в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медизделия, относящихся к одному виду в соответствии с применяемой в ЕАЭС номенклатурой медицинских изделий. В документе определены случаи, когда возможна одновременная регистрация линейки такой продукции в рамках одного регистрационного удостоверения. Это поможет производителям эффективнее планировать регистрационную работу и снизит их издержки.

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