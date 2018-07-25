Алматинские полицейские выявляют незаконных мигрантов

Полицейские совместно с заинтересованными службами проведут мероприятия по выявлению организаций и физических лиц, незаконно использующих иностранцев.

С целью оздоровления криминогенной обстановки в городе, выявления лиц, незаконно пребывающих в Алматы, а также пресечения каналов нелегальной миграции, службы и подразделения алматинской полиции в период с 24-го по 30-е июля текущего года в масштабе мегаполиса проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.

«По результатам первого дня проведения ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 133 иностранных граждан, а также 22 граждан РК, нарушивших правила пребывания иностранцев и 6 работодателей, незаконно привлекших иностранную рабочую силу. В приемник-распределитель ДВД города Алматы водворено 65 граждан, не имеющих документов личности. По решению специализированного межрайонного административного суда города Алматы за пределы Республики Казахстан выдворены 37 иностранных граждан. Кроме того, за минувшие сутки инициировано расследование по четырем уголовным делам, связанных с неисполнением иностранными гражданами решений суда», - информировал заместитель начальника Управления миграционной службы ДВД города Алматы майор полиции Жандос Турысбеков.

В эти дня полицейские совместно с заинтересованными службами и государственными органами проведут мероприятия по выявлению организаций и физических лиц, незаконно использующих иностранцев, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также планируется проверка торговых домов, кафе, баров, ресторанов, увеселительных заведений, городских рынков, прилегающих к ним территорий, включая жилой массив, гостиницы и общежития, где проживают иностранцы.

«Вместе с тем, хотелось бы информировать о миграционной ситуации в городе с начала этого года. Всего к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 21 тысяча 032 граждан, 9 тысяч 013 из них иностранные граждане. По решению суда за пределы страны выдворены 1 тысяча 266 иностранцев, к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК привлечены 118 подданных других государств, 2-е из них за незаконное пересечение государственной границы, 107 – за неисполнение решение суда и еще 9 – за организацию каналов незаконной миграции», резюмировал майор Турсыбеков.

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