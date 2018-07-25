Три года получил костанаец за ложное сообщение о заложенной бомбе

Нигде неработающий мужчина был ранее судим за грабеж и разбой.

В Костанае осужден 32-летний мужчина, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

9 мая в Костанайском районе мужчина позвонил на «102» и сообщил о заложенной бомбе в здании поселка Затобольск.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан неработающий мужчина, ранее судимый за грабеж и разбой, который дал признательные показания.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма подозреваемый осужден к 3 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как отмечает заместитель начальника Управления по борьбе с экстремизмом подполковник полиции Ерлан Сембин, с начала года в Костанайской области зарегистрировано 3 уголовных дела по статье 273 УК РК, санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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