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Гигантский окунь проглотил акулу и попал на видео

По мнению рыболовов, масса групера могла превышать 220 килограммов.

Фото : Royal Safari25 июля 2018, 19:06

Рыболовы у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу, сообщает РИА Новости.

На крючок рыбаков попалась небольшая акула, которую они уже подтягивали к лодке. В этот момент к поверхности внезапно приблизился атлантический гигантский групер (род рыб из семейства каменных окуней), который схватил добычу и утащил в глубину.

На кадрах видно, как под весом групера удилище в руках у одного из рыболовов согнулось в дугу. Как рассказал Newsweek один из очевидцев, люди боролись с гигантской рыбой 10 минут и в конце концов заставили ее выплюнуть добычу. По мнению рыболовов, масса хищника могла превышать 220 килограммов.


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