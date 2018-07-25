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26 июля в Кызылординской и Туркестанской областях ожидается шторм

Вероятность шторма более 95 процентов.

Фото : NewsRoyal.com25 июля 2018, 19:12

Сразу в двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. С большой долей вероятности, резкое ухудшение погоды ожидается в Туркестанской и Кызылординской областях, сообщает zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".

"С 05:00 по 21:00 26 июля в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100 процентов", – говорится в сообщении.

В Туркестанской области ухудшение погодных условий прогнозируется в период с 25 июля по 26 июля.

26 июля местами по Туркестанской области сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный - 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 процентов.


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