Работу над ошибками после коррупционного скандала провели в Казахавтодоре

После задержания руководителя Казахавтодора по коррупционной статье на предприятии при содействии Нацбюро анализируют факторы, вызывающие подобные риски.

Как сообщил заместитель начальника следственного департамента Национального бюро РК по противодействию коррупции АДГСПК Асхат Жумагали в рамках противодействия коррупции в трудовом коллективе ТОО «Казахавтодор» проведены профилактические мероприятия, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам А. Жумагали, Агентством было внесено несколько предложений по устранению причин, способствовавших образованию коррупционным проявлений на предприятии.

«Был проведен подробный внутренний анализ рисков, которые проходят именно по этому предприятию. Детальный анализ нам позволит искоренить те причины, по которым было совершено уголовное преступление. Одной из причин является прямой контакт с аудиторами. То есть люди смогли договориться, устранить эти нарушения за какую-то мзду. Одно из наших предложений – минимизировать, сократить прямые контакты проверяющих с проверяемыми», - сказал он.

По его словам, здесь есть ряд разных механизмов, в том числе по линии цифровизации, которая сейчас идет.

«Можно, к примеру, перевести функции в электронный формат: ту же самую переписку в электронный формат. Обсуждение предварительных результатов проверок. Это одно из основных предложений - чтобы сократить, минимизировать контакты проверяемых с проверяющими», - уточнил представитель Антикоррупционной службы.

«Также предложения связаны с расширением конкурентной среды, чтобы все желающие смогли участвовать в услугах по ремонту дорог. То есть передать эти функции в конкурентную среду – этим самым мы рассчитываем на то, что здесь мы минимизируем присутствие чиновников в решении этих вопросов. Это идет также как предложение, но оно еще будет детально изучаться: как со стороны специфики работы, так и экономически», - указал А. Жумагали.

Как добавил замначальника следственного департамента, данные предложения носят форму рекомендательного характера, поэтому сроки исполнения по ним неопределенны.

«Мы предложили новую систему внести в короткие сроки. Навязывать конкретные сроки предприятию мы не можем и это считаем нецелесообразным, мы поставили перед ними задачу, максимально сократить те риски, что были; цифровизировать свою деятельность; ряд функций, возможно, передать в конкурентную среду с тем условием, чтобы чиновники меньше влияли на принятие решений. Думаю, мы приведем к какому-то единому мнению», - заключил он.

Напомним, Нацбюро окончено уголовное дело в отношении генерального директора РГП на ПВХ «Казахавтодор» С. Мукашева, его заместителя Е. Шамшиева, госаудиторов Счетного комитета Б. Копобаевой и А. Жангарбаевой и других лиц по фактам дачи и получения взятки в размере 15 млн тенге за сокрытие выявленных нарушений в ходе аудита. В конце прошлого года Алматинский суд №2 г. Астана приговорил Б. Копобаеву и А. Жангирбаеву к 5 годам лишения свободы, директоров областныях филиалов этого РГП Н. Касымбаева и А. Геметова к 3 годам лишения свободы. В т о же время в марте 2018 г. Алматинским судом С. Мукашев осужден на 3 года лишения свободы, Е. Шамшиев,К. Ажигулов, директор филиала Г. Муканов – к 2 годам лишения свободы. В свою очередь Б. Елемесов осужден на 5 лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как было отмечено на заседании в «Казахавтодоре», Антикоррупционной службы в настоящее время полностью пересмотрены подходы к практике внесения представлений в порядке ст. 200 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающего профилактические меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупции.

По результатам расследования уголовных дел вносятся соответствующие представления и проводятся встречи с трудовыми коллективами госорганов по их рассмотрению. Как раз по следам уголовного дела С. Мукашева сегодня рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Со своей стороны замдиректора Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Сайранбек Бармаков и генеральный директор ТОО «Казахавтодор» Улан Алипов презентовали комплекс мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Ксения Давыдова, Астана.

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