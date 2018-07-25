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Свадебный кортеж "Гелендвагенов" перекрыл движение в Таразе

Участники процессии выложили происходящее на YouTube, чем привлекли внимание жамбылских полицейских.

Фото : YouTube25 июля 2018, 19:44

Полицейские привлекли к ответственности водителей кортежа молодоженов за то, что полностью перекрыли полосу движения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Участники свадьбы в Таразе решили повеселится на дороге, ведущей в местный аэропорт «Аулие-Ата». Проезжая под местной достопримечательностью - городской аркой, они полностью перегородили полосу движения четырьмя черными джипами «Геленваген». Впереди кортежа ехал красный Mercedes.

Участники процессии выложили происходящее на YouTube, чем привлекли внимание жамбылских полицейских.

В итоге сидевшие за рулем лихачи были привлечены к административной ответственности.


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