Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти 40 горняков отравились в Костанайской области

Рабочие пообедали в местной столовой.

Фото : www.eg.ru25 июля 2018, 19:57

Обедом в местной столовой отправились 37 рабочих Краснооктябрьского бокситового управления в Лисаковске. Данный факт корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили и прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

«В филиале АО «Алюминий Казахстана» «КБРУ», которое расположено в Лисаковске, отравились 37 человек. Факт подтверждаем. За помощью в медучреждения обратились 37 человек, из них госпитализированы 26. Пациентов с тяжелой тяжестью нет, все со средней тяжестью. Лечение получают. Это связано с обедом в столовой. Но ситуация уже под контролем, все службы организованы»,- сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Екатерина Слободенюк.

Факт подтвердили и в департамент охраны общественного здоровья по Костанайской области. Как сообщили в пресс-службе, специалисты департамента выехали в Лисаковск. Чем отравились горняки, в ведомстве не сообщают. По данному инциденту департамент обещал дать пресс-конференцию завтра.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты