Почти 40 горняков отравились в Костанайской области

Рабочие пообедали в местной столовой.

Обедом в местной столовой отправились 37 рабочих Краснооктябрьского бокситового управления в Лисаковске. Данный факт корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили и прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

«В филиале АО «Алюминий Казахстана» «КБРУ», которое расположено в Лисаковске, отравились 37 человек. Факт подтверждаем. За помощью в медучреждения обратились 37 человек, из них госпитализированы 26. Пациентов с тяжелой тяжестью нет, все со средней тяжестью. Лечение получают. Это связано с обедом в столовой. Но ситуация уже под контролем, все службы организованы»,- сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Екатерина Слободенюк.

Факт подтвердили и в департамент охраны общественного здоровья по Костанайской области. Как сообщили в пресс-службе, специалисты департамента выехали в Лисаковск. Чем отравились горняки, в ведомстве не сообщают. По данному инциденту департамент обещал дать пресс-конференцию завтра.

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