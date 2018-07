В Голливуде вдребезги разнесли звезду Трампа

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде уничтожили утром в среду, 25 июля. Об этом сообщил в Twitter журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес.

Как рассказывали очевидцы и полицейские, неизвестный мужчина пришел на Аллею с гитарным чехлом. Он вытащил из него киркомотыгу и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка.

Гонсалес отметил, что вандалы неоднократно ранее портили звезду Трампа, однако до ее полного разрушения никогда не доходило. Репортер также опубликовал фотографии с места происшествия.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA ????: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV