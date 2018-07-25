Бесхозный чемодан напугал жителей Актау

Выехавшие на место происшествия наряд полиции и саперы обнаружили в брошенном чемодане мусор.

В 3Б микрорайоне Актау у одного из зданий прохожим был замечен брошенный чемодан. Прохожий незамедлительно вызвал полицию, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и саперы.

- Чемодан оказался набит мусором, факт теракта не подтвердился, - сообщили в ДВД Мангистауской области

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