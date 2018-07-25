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Утверждены границы Туркестанской области

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.

Фото : Zakon.kz25 июля 2018, 20:37

Границы Туркестанской области установлены путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 га, сообщает zakon.kz со ссылкой на постановление Премьер-министра РК.

"В соответствии c подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.

Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.


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