Утверждены границы Туркестанской области

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.

Границы Туркестанской области установлены путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 га, сообщает zakon.kz со ссылкой на постановление Премьер-министра РК.

"В соответствии c подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.

Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.

Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.

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