26 июля в Алматы начинается суд над Храпуновыми

Также перед Специализированным межрайоным судом по уголовным делам Алматы предстанут еще 10 человек.

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Предварительное слушание назначено на 26 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт суда.

Согласно постановлению Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы подсудимыми по делу кроме Храпуновых проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айдар Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.

Некоторые из фигурантов в разное время работали в структуре акимата Алматы. Все находятся под подпиской о невыезде.

Храпуновых обвиняют в причинении ущерба государству свыше 250 миллионов долларов. По статье 335 УПК Республики Казахстан, суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

Слушание состоится 26 июля 2018 года в 09.00 часов.

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