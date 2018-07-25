В 2011 году сотрудник Qiwi намайнил 500 тысяч биткоинов на терминалах компании

После чего уволился, забрав их с собой.

Глава Qiwi Сергей Солонин рассказал о том, что главный технический директор компании намайнил 500 тысяч биткоинов на терминалах и уволился, забрав всё с собой. Его монолог записало копропоративное медиа компании Rusbase. На него обратил внимание vc.ru.

В 2011 году бывший сотрудник Qiwi через терминалы самообслуживания компании получил 500 тысяч биткоинов. Об этом на лекции в Московской школе коммуникаций MACS рассказал глава компании Сергей Солонин, не раскрыв личность бывшего сотрудника.

По словам Солонина, активность заметила служба безопасности — её сотрудники обнаружили, что в магазинах, где нет людей, по ночам терминалы работают под большой нагрузкой и постоянно передают информацию. После трёхмесячного расследования выяснилось, что технический директор Qiwi установил на терминалы приложения для майнинга биткоинов и уже успел получить 500 тысяч монет.

Больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 тысяч монет, и это стоило $5 млн. А сейчас это стоит миллиарды долларов. Но на тот момент $5 млн были для меня большой суммой, и я подумал: «Ни фига себе тема! Мы вот не знаем, как на этих дурацких терминалах три копейки заработать, а тут золотая жила!» - рассказал глава Qiwi Сергей Солонин.

Солонин потребовал вернуть намайненные биткоины, так как для их добычи использовались ресурсы компании, но техдиректор подал заявление об увольнении и покинул компанию. По словам главы Qiwi, фактически ущерба для компании не было: «прямого убытка нет, урона он не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество».

Чем бывший сотрудник занялся после ухода из компании и как распорядился биткоинами, Солонин не рассказал. После его увольнения Qiwi глава компании распорядился начать майнинг на всех терминалах, но к моменту восстановления приложений процесс майнинга стал слишком сложным и терминалы не справлялись с задачей, добавил Солонин.

Сейчас кажется: наверное, надо было с ним как-то договариваться, за $5 млн все это покупать, потому что сейчас это какие-то катастрофические деньги, - говорит Сергей Солонин.



В последние три года Qiwi успела открыть три майнинг-центра в Исландии, также компания разрабатывает чипы для добычи криптовалют. Солонин сам тоже занимается криптовалютами — например, он рассказал, что принял участие в ICO Telegram.

Представители Qiwi сообщили vc.ru, что намайнивший биткоины сотрудник был разработчиком, а техдиректором его назвали для лучшего понимания среди аудитории MACS. При этом добытой криптовалютой он воспользоваться не смог.

"По нашей информации, эти биткоины были утеряны", - уверяют в пресс-служба Qiwi.

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