Казахстан ограничил ввоз птицы и яиц из России
Это не первый запрет на мясо птицы из РФ в этом году.
Фото : Araratnews.am25 июля 2018, 21:49
Казахстан ограничил ввоз птицы, яиц, пуха и пера из России из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Орловской, Ростовской и Нижегородской областях, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Россельхознадзора.
"Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан… ввел временные ограничения на ввоз на территорию Республики Казахстан живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов Цельсия), кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из указанных выше областей РФ", — говорится в сообщении.
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